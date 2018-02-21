Президент Украины Петр Порошенко заявил об угрозе его жизни во время поездки в Крым 27 февраля 2014 года. Об этом он сказал во время допроса в качестве свидетеля стороны обвинения по делу о государственной измене своего предшественника, экс-президента Виктора Януковича.

В Оболонском районном просмотрели видеозапись о приезде тогда еще нардепа Петра Порошенко в Крым 28 февраля 2014.

Об этом ходатайствовала сторона обвинения.

На записи видно, что 28 февраля 2014 года Порошенко лично прибыл в Крым без охраны, чтобы решить конфликт, который подстрекала тогда на полуострове Россия.

На видео, которое снимал один из местных телеканалов, Порошенко на русском языке заявляет собравшимся журналистам, что приехал поговорить с депутатами Верховной Рады Крыма и предложить им проведение круглого стола по решению проблем полуострова.

«Коллеги, от наших с вами совместных усилий зависит, будет ли в Крыму мир. Я приехал для того, чтобы этот мир найти. Сегодня мы с вами должны найти этот компромисс», - заявил он в микрофоны.

Порошенко также заявил в суде, что во время визита в Крым 27 февраля 2014 года, лично видел регулярные российские войска в Крыму и закрытый Верховный совет Крыма.

«Я лично видел военнослужащих в зеленой форме. Это были военнослужащие вооруженных сил РФ – как из состава Черноморского флота, так и из регулярных сил, которые были переброшены в эти дни, начиная с 20 февраля, через соответствующие аэропорты и порты Украины без согласия украинского государства, что может квалифицироваться как агрессия и незаконная аннексия. Это то, что я в Симферополе и Крыму видел лично. Своими глазами», - сказал Порошенко.

Он добавил, что со слов работников аэропорта знал, что в воздушном пространстве в тот день находились самолеты без опознавательных знаков, которые перебрасывали силы.

По словам Порошенко, он поехал в Крым по собственной инициативе и по поручению и.о. президента Александра Турчинова.

«27 февраля 2014 года я пришел в кабинет председателя ВР – и.о. президента Турчинова с предложением немедленно вылететь в Крым и лично провести переговоры с депутатами ВР Крыма для того, чтобы остановить разрушительные процессы, которые начались с попытки объявления незаконного референдума, убедить депутатов, и убедиться самому в процессах и событиях, которые в тот день произошли в Симферополе и в Крыму», - сказал Порошенко.

Он добавил, что после получения письменного поручения, сразу полетел в Симферополь.

«Прилетев в Симферополь, я увидел оцепление аэропорта, а за ним камеры с микрофонами. Несколько человек пытались меня остановить, завязалась стычка, я прорвался через оцепление и когда вошел в зону съемки телекамер и журналистов, то они побоялись попадать в зону действия камер», - сказал Порошенко.

Он добавил, что там выступил с заявлением, что «Крым – украинский, что мы должны сделать все для того, чтобы не допустить провокаций».

Порошенко рассказал, что созвонился с председателем ВР Крыма Владимиром Константиновым и договорился с ним о встрече, на которую сразу же уехал.

«Лично убедился, что Верховная Рада была закрыта, не работала, окружена была маленькими зелеными человечками – военнослужащими регулярных сил РФ и цепью лиц в камуфляже, которые себя называли крымской самообороной, но координировались офицерами спецслужб РФ», - сказал президент.

Он добавил, что после этого его начали блокировать, потому что его снимали журналисты и соответственно их камеры фиксировали закрытый парламент Крыма.

«Была дана команда, чтобы меня заблокировать, окружить и применить средства физического воздействия. Я пытался не дать им это сделать. Я позволил снять меня на видеокамеры, и мою попытку попасть в ВР Крыма, которая была заблокирована указанными лицами, включая военнослужащих РФ», - сказал Порошенко.

После этого он пошел к машине. По словам президента, на этом пути была угроза его жизни.

«В это время был окружен несколькими десятками, затем сотнями людей, часть из них были провокаторами, которые пытались ударить, угрожать, часть стала на мою защиту. Была непосредственная угроза моей жизни. Благодарю тех людей, которые меня защитили», - сказал Порошенко.

Он добавил, что после этого поехал на встречу с Константиновым, деталей которой не рассказал.

«Через несколько месяцев я увидел на видео признание Игоря Гиркина... с большим сожалением, что у него было оружие и что он его не применил против Порошенко», - подытожил президент.

В начале допроса он указал, что имел «разные отношения» с обвиняемым Януковичем, но не уточнил, какие.

«Я был лично знаком. У меня были разные отношения с Януковичем. И это все», - сказал Порошенко.

Напомним, в конце 2017 года суд принял решение о допросе ряда свидетелей стороны обвинения, в том числе Президента Петра Порошенко.

Уже давали показания спикер Верховной Рады Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, глава МВД Арсен Аваков, а также бывшие охранники Януковича, которые подтвердили, что покушений на его жизнь не было.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (Пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.

По материалам: 112 Украина, Украинская правда