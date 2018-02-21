Поставками противотанковых ракетных комплексов Javelin в Украину США не ограничатся. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью «Европейской правде».
Он напомнил, что США и во времена администрации Обамы предоставляли Украине помощь в сфере безопасности, но действовало четкое ограничение на летальное вооружение. Администрация Трампа сняла это ограничение, и это расширяет возможности США для поддержки Украины.
«Javelin будут частью такой помощи, но речь идет о гораздо большем. Наша цель - восполнить пробелы в вооружении украинской армии, повысив способность ВСУ защищать свою территорию», - сказал он.
По словам Волкера, не все вооружение будет бесплатным.
«Будет комбинация подходов. Мы сохраняем помощь, которая предоставляется бесплатно, но в то же время Украина получает право покупать то вооружение, которого ей не хватает», - отметил он.
Волкер настаивает, что задача США заключается не в том, чтобы усугубить конфликт предоставлением летального вооружения, а в том, чтобы помочь Украине эффективнее защищаться.
«Украина как независимое государство имеет право на защиту, и мы можем поддержать ее способность обороняться», - отметил он.
Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.
Специальный представитель Государственного департамента по делам Украины Курт Волкер заявил, что США начали подготовку к тому, чтобы передать ВСУ Javelin.
В Вооруженных силах Украины уже начали подготовку расчетов Javelin.
Министр обороны Степан Полторак заявил, что противотанковые комплексы Javelin будут в Украине в нынешнем году.
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