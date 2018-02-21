также в разделеОбщество
«Укрзализныця» вводит «лист ожидания» при продаже билетов 16
С 2014 года Нацгвардия потеряла 302 бойцов 9
Апелляционный суд отменил арест Дыминского 30
Суд арестовал украинское судно, незаконно заходившее в Крым 12
МИД: Восстановление связи на Донбассе заблокировал российский монополист 59
Эпидпорог заболеваемости гриппом превышен в 5 областях Украины 13
Президент назначил нового главу «Укроборонпрома» 63
Москаль: Офис союза венгров пытались поджечь поляки 60
Кабмин утвердил новый стандарт начального образования 46
Гройсман обещает не снимать охрану с судов по призыву Авакова 27
Супрун прокомментировала отстранения ректора НМУ им. Богомольца 68
Суд досрочно прекратил допрос Порошенко 179
На Донбассе расследуют загрязнение земель, на которых расположены укрепления ВСУ 64
Горбатюк: ГПУ хочет передать дело Лукаш в НАБУ 23
ГПУ создает новый департамент – для расследования дел ГБР 39
В Москве возмутились заявлениями Лондона о кибератаке РФ на Украину 33
На Житомирщине задержали военных за торговлю «списанным» топливом 37
В суде, где ждали Порошенко, задержали активистку Femen 41

Поставками противотанковых ракетных комплексов Javelin в Украину США не ограничатся. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью «Европейской правде».

Он напомнил, что США и во времена администрации Обамы предоставляли Украине помощь в сфере безопасности, но действовало четкое ограничение на летальное вооружение. Администрация Трампа сняла это ограничение, и это расширяет возможности США для поддержки Украины.

«Javelin будут частью такой помощи, но речь идет о гораздо большем. Наша цель - восполнить пробелы в вооружении украинской армии, повысив способность ВСУ защищать свою территорию», - сказал он.

По словам Волкера, не все вооружение будет бесплатным.

«Будет комбинация подходов. Мы сохраняем помощь, которая предоставляется бесплатно, но в то же время Украина получает право покупать то вооружение, которого ей не хватает», - отметил он.

Волкер настаивает, что задача США заключается не в том, чтобы усугубить конфликт предоставлением летального вооружения, а в том, чтобы помочь Украине эффективнее защищаться.

«Украина как независимое государство имеет право на защиту, и мы можем поддержать ее способность обороняться», - отметил он.

Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.

Специальный представитель Государственного департамента по делам Украины Курт Волкер заявил, что США начали подготовку к тому, чтобы передать ВСУ Javelin.

В Вооруженных силах Украины уже начали подготовку расчетов Javelin.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что противотанковые комплексы Javelin будут в Украине в нынешнем году.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги