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Подписанный Президентом Украины Петром Порошенко закон о реинтеграции Донбасса в минимальной степени способствует реализации Минских договоренностей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Недавний закон, который был подписан президентом Украины Петром Порошенко, к большому сожалению, в минимальной степени может способствовать реализации Минских договоренностей, если не сказать большего. Более того, у экспертов существует опасение, что этот закон провоцирует «горячие головы» в Киеве на возвращение к силовому варианту урегулирования на юго-востоке, что имело бы непоправимые последствия», - сказал он.

Напомним, 20 февраля Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса.  В связи с этим Порошенко поручил министру обороны Степану Полторак и начальнику Генерального штаба ВСУ Виктору Муженко в кратчайшие сроки представить соответствующие предложения по изменению формата АТО
 
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