Кабинет Министров утвердил государственный стандарт начального образования, по которому будут учиться первоклассники с 1 сентября 2018 года.

Соответствующее решение было принято на заседании КМУ 21 февраля, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

«Именно в этом документе заложены ключевые элементы – требования к обязательным результатам обучения и компетенций соискателей образования – определяющие содержание образования в начальной школе. Именно здесь заложено, что именно ребенок должен знать, уметь, понимать после завершения четырех первых классов», - рассказала министр образования Лилия Гриневич.

Она пояснила, что работа над стандартом длилась 2 года. При этом был использован опыт 7 стран - Финляндии, Сингапура, Ирландии, Шотландии, Франции, Канады и Польши.

«Вместе с тем мы основываться на лучших практиках украинской школы», - добавила министр.

Отдельно министр отметила, что вместе со стандартом принимаются 4 базовых учебных плана. В частности, в них заложено увеличение объема изучения украинского языка в школах национальных меньшинств.

«Также очень важно понимать последовательность государственных стандартов. По ГОСТ начального образования первоклассники начнут учиться с 1 сентября 2018 года. Стандарт базовой школы должна стартовать с 1 сентября 2022 года, а стандарт старшей школы - с 1 сентября 2027», - напомнила министр.

Она также подчеркнула, что эта реформа образования качественно отличается от предыдущих попыток реформирования тем, что государство закладывает реальные предпосылки для изменений.

Речь идет о масштабном повышения квалификации учителей, предусматривает обучение всех педагогов, которые будут учить первые классы с 1 сентября 2018 года.

Также впервые реформа поддержана значительным финансовым ресурсом для старта: предусмотрено 998,7 млн на обеспечение учащихся начальных классов учебными средствами и мобильной мебелью, 163,818 млн - на приобретение техники для начальной школы, 386,5 млн - на повышение квалификации учителей, 48,349 млн - на учебно-методическую литературу для начальных классов и 272,382 млн - на учебники для 1-го класса. Вместе это составляет 1 млрд 869 млн 812 тыс гривен.

«Все деньги на материально техническое обеспечение пойдут на места. И на этом этапе очень важно, чтобы было продуктивное сотрудничество и партнерство между органами местного самоуправления и МОН. Мы со своей стороны дадим рекомендации по оборудованию – какими характеристикам оно должно обладать, какие функции выполнять. Ведь мы не можем позволить, чтобы такие значительные государственные средства использовались на закупку старого оборудования, которое у некоторых производителей стоит на складе, и они просто заинтересованы в его сбыте», - подчеркнула Гриневич.

По ее словам, необходимая предпосылка изменений – повышение социального статуса учителя. В прошлом году правительство подняло заработную плату педагогам на 50%. Впервые за очень большой промежуток времени была поднята заработная плату учителям на 2 разряда вверх тарифной сеткой. В этом году также произошло повышение зарплаты на 25%.

«Однако пока остается много злоупотреблений вокруг этой темы. Некоторые органы местного самоуправления занижают надбавки, а некоторые даже заставляют идти учителей в принудительные отпуска. Сейчас мы изучаем детали этого дела и будет принимать соответствующие меры», - отметила Гриневич.

Она также напомнила, что принятый правительством госстандарт в течение этого учебного года пилотно запущен в 100 школах Украины. Это помогло учесть отдельные замечания учителей-практиков.

Напомним, 5 сентября 2017 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании» (регистрационный номер 3491-д), которым ввела 12-летнее среднее обучение.