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Сторона обвинения в деле о госизмене экс-президента Виктора Януковича в лице прокуроров просит Оболонский суд провести допрос Президента Петра Порошенко в режиме видеоконференции.

Соответствующее ходатайство прокурор Руслан Кравченко заявил сегодня в начале заседания, передает 112 Украина.

Допрос предложено провести с 14:00 до 15:30, связавшись с Администрацией Президента, где будет находиться Порошенко.

Напомним, Порошенко заявил, что решил принять участие в судебном заседании по рассмотрению уголовного производства относительно обвинений в государственной измене бывшего президента Януковича. 

Уже давали показания спикер Верховной Рады Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, глава МВД Арсен Аваков, а также бывшие охранники Януковича, которые подтвердили, что покушений на его жизнь не было. 

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (Пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.
ForUm

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