Президент Украины Петр Порошенко решил принять участие в судебном заседании по рассмотрению уголовного производства относительно обвинений в государственной измене бывшего президента Януковича. Об этом он заявил на открытии выставки, посвященной участникам Революции Достоинства – творческим личностям «Переведи меня через Майдан», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Зло должно быть наказано. Это потому, впервые в украинской истории, я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда Президент это лично делает, но это дело каждого из нас», - заявил Порошенко.

Глава государства выразил благодарность фотографу Александру Тимошенко, одному из авторов выставки, на которой будет представлена ​​экспозиция его работ с Майдана: «Спасибо Вам, господин Александр, за то, что более двух тысяч фотографий и видео Вы передали в Генеральную прокуратуру, чтобы помочь следствию».

Президент также обратился и к присутствующему на мероприятии генпрокурору Юрию Луценко с просьбой проинформировать о почти 3,5 тысячи эпизодов, более сотни уголовных производств и десятках судебных процессов.

«Конституция запрещает мне как Президенту вмешиваться в следствие, которое уже четыре года координирует целенаправленно созданный Департамент специальных расследований. Он несет всю полноту ответственности за эффективность этой работы. Я могу только попросить Юрия Витальевича проанализировать, чем еще мы организационно можем помочь Департаменту, чтобы его руководству не было никаких оснований утверждать, что якобы ему способствуют недостаточно», - также отметил Президент.

Порошенко подчеркнул: «Я, конечно же, разделяю недовольство общества темпами расследования, и еще больше – скоростью судебных процессов. За четыре года они должны были сделать больше. В то же время, хорошо осознаю масштаб преступления, равно как и необходимость юридически безупречной доказательной базы и неукоснительного соблюдения всех процессуальных норм».