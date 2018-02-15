Письмо экс-президента Виктора Януковича с просьбой ввести российские войска служило политическим прикрытием президенту РФ Владимиру Путину для ведения агрессивных действий против независимой Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов во время допроса по делу о госизмене Виктора Януковича в Оболонском райсуде Киева, сообщает Укринформ.

«Для того, чтобы получить возможность вернуться, он (Янукович. – Ред.) обратился к РФ, чтобы путем уничтожения и агрессии против собственной страны возобновить свои полномочия и власть», - отметил Турчинов.

Он напомнил, что президент самоустранился - он собрал имущество и исчез в неизвестном направлении. При этом, заметил Турчинов, заявления об угрозах жизни Януковича не отвечают действительности.

После этих событий началась концентрация войск РФ. И опасность вторжения начала быть реальностью, когда 1 марта 2014 года парламент РФ предоставил согласие использовать ВС РФ на территории Украины.

По словам Турчинова, оккупация Крыма должна была завершиться 1 марта, «с тем, чтобы оккупировав Крым, пользуясь общим хаосом, взять юг и восток Украины, чтобы возобновить марионетичную власть режима Януковича».

Он напомнил, что 20 февраля 2014 года власть перешла черту и использовала оружие против митингующих, что привело к большим человеческим жертвам.

Турчинов заметил, что это не дало возможности подавить Революцию Достоинства и фактически с 20 февраля начался распад власти Януковича.

Как известно, 17 января 2017 года генпрокурор заявил, что Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину. Позже СМИ опубликовали копию письма.

На заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года постоянный представитель России Виталий Чуркин продемонстрировал документ, который мог быть обращением Януковича к Путину с просьбой использовать вооруженные силы РФ в связи с событиями на Майдане.

25 ноября 2016 года Янукович подтвердил, что просил президента РФ Владимир Путина ввести войска в Украину, и назвал такую просьбу «эмоциональной».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила, что бывший Янукович обращался к Путину с просьбой о введении в Украину российских войск.