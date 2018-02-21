Министр образования Лилия Гриневич отметила, что заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что представителей венгерского нацменьшинства не приглашали на переговоры об изменениях в закон «Об образовании», не соответствует действительности.

Об этом она сказала, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Укринформ.

«Это неправда, потому что у нас есть все подтверждения о приглашении (венгерского меньшинства, - ред). Более того, я знаю, что некоторые из тех, кто должен был ехать на эти консультации, уже имели купленные билеты в Киев, но в последний момент почему-то была изменена эта позиция», - сказала Гриневич.

Как сообщал ForUm, 7 февраля в Ужгороде представители украинской и венгерской делегаций с участием заместителя министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Модьора и заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара договорились о проведении 14 февраля консультаций с представителями венгерской общины Закарпатья по реализации нового закона об образовании.

14 февраля на заседании правительства министр образования Лилия Гриневич заявила, что представители венгерской общины отказались участвовать в консультациях.

В тот же день Кабинет Министров Украины одобрил проект изменений в закон «Об образовании», который расширяет период введения языковой нормы до 2023 года.

16 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представителей венгерского нацменьшинства не приглашали на переговоры об изменениях в закон.