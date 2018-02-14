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Представители венгерского меньшинства сообщили, что не будут участвовать в консультациях по языковому вопросу закона об образовании, которые были запланированы на 14 февраля.

Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич на заседании правительства, сообщает Европейская правда.

Министр напомнила о запланированной встрече с представителями меньшинства, посвященной поиску путей выхода из кризиса, связанного с языковой нормой закона об образовании. «Мы ведем консультации с венгерской общиной. Уже были встречи в Берегово, Ужгороде и в Киеве», - напомнила она.

Следующий раунд должен был состояться 14 февраля, его называли ключевым.

«Сегодня должны продолжаться эти консультации, но лидеры венгерской общины сообщили, что они не будут участвовать в этих консультациях из-за представления депутатов Оппозиционного блока в Конституционный суд», - заявила она.

Источники в МОН подтвердили, что накануне запланированных консультаций три из трех организаций меньшинств, которые занимаются языковым вопросом, одновременно сообщили, что не будут участвовать во встрече.

«Мы видим затягивание процесса», - добавила Гриневич.

Как известно, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что из-за него будет блокировать все международные инициативы Украины.  

Венецианская комиссия не поддержала претензии Венгрии к языковой статье украинского Закона «Об образовании».
ForUm

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