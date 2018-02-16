Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не приглашала закарпатских венгров на консультации по языку образования, и обвинил Киев в начале «международной кампании лжи».

Об этом говорится в сообщении на сайте венгерского правительства, передает Европейская правда.

«Украина, которая стремится достичь европейской интеграции, недавно серьезно нарушила международные законы о защите меньшинств, соблюдение которых также строго требуется Европейским Союзом», - сказал Сийярто.

Министр заявил, что Украина «начала международную кампанию лжи против Венгрии и закарпатских венгров», пояснив, что «закарпатские венгры не участвовали в совещании с украинским правительством в Киеве, где состоялись переговоры по Закону Украины об образовании в соответствии с требованием Венецианской комиссии».

Он также заявил, что представителей венгерского меньшинства не пригласили на обсуждение нового законопроекта, основанного на уже принятом законе, и если бы они принимали участие в этой встрече, «то указали бы на все намерения и цели принятого Закона об образовании, который грубо нарушает международное право и права закарпатских венгров и в который Европейский Союз и Венецианская комиссия попросили Украину внести изменения».

«Венгрия призывает Украину приостановить выполнение Закона об образовании, а не проводить международную кампанию лжи, пока не дойдет до соглашения с закарпатскими венграми обо всех деталях», - сказал Сийярто, добавив, что «Украина должна наконец начать переговоры с закарпатскими венграми».

Напомним, министр образования Лилия Гриневич 14 февраля заявила, что представители венгерского меньшинства отказались участвовать в консультациях по языку образования.

В тот же день правительство Украины одобрило проект изменений в закон «Об образовании», который расширяет период введения языковой нормы, а также отреагировал на недавние заявления министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто относительно данного закона.