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Заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев назвал неприемлемым повреждение помещений офиса Россотрудничества в центре Киева во время акции «Смерть России». Об этом он сказал в эфире программы Радио Свобода «Ваша Свобода».

«Я как дипломат хочу отметить, что акты вандализма, которые происходили на территории Украины, - неприемлемы. Мы должны вести себя достойно, мы демократическое, цивилизованное государство, и не должны зеркально делать то, что делает государство-оккупант на территории Украины или то, что делает Россия в отношении украинского на российской территории», - сказал он.

Елисеев отметил, что это не добавляет Украине положительного имиджа в мире.

«Украина позиционирует себя как цивилизованное государство, где уважают права людей, а также права людей на мирные акции. А это, что происходит, - это не совсем мирное. Надеюсь, что будут сделаны выводы нашими правоохранительными органами, и те, кто спровоцировали или были непосредственными участниками, должны понести соответствующее наказание», - добавил представитель Администрации Президента.

Напомним, 18 февраля члены Организации украинских националистов атаковали здания Россотрудничества и «Сбербанка» в Киеве.

Сутками ранее члены «Правого сектора» и С14 также ворвались в здание Россотрудничества. 

Пострадавших и задержанных нет.  

В Министерство иностранных дел России вызвали временного поверенного в делах Украины в РФ Руслана Нимчинского в связи с нападением на здание Россотрудничества в Киеве и выразили ему протест.
ForUm

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