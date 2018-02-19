В Министерство иностранных дел России вызвали временного поверенного в делах Украины в РФ Руслана Нимчинского в связи с нападением на здание Россотрудничества в Киеве и выразили ему протест.

«19 февраля в МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Москве Р.М.Нимчинский, которому был заявлен решительный протест в связи с продолжающимися бесчинствами украинских националистов-русофобов, устроивших с подачи киевских властей 17 и 18 февраля 2018 г. провокационные нападения на Российский центр науки и культуры (РЦНК) и представительство Россотрудничества, а также офисы российских банков в Киеве», – сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомстве заявили, что «распоясавшиеся молодчики при бездействии полицейских, которые выступили в качестве пассивных статистов, били стекла, разрисовывали оскорбительными надписями стены, оскверняли государственные символы России, наносили другой материальный ущерб». «Все это сопровождалось нецензурной бранью и оскорблениями в адрес России и российского руководства. Вандалов не остановило присутствие в помещении центра женщин и детей, репетировавших театральную постановку. Свидетелями этих событий были наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, которые в соответствии со своим мандатом зафиксировали происходившее для доклада в ОБСЕ», – подчеркнули в министерстве.

«Налицо очередное проявление набирающего силу в Украине агрессивного национализма неонацистского толка, который явно пользуется покровительством и поддержкой официальных властей страны. Вряд ли можно считать случайным совпадением тот факт, что погром в РЦНК произошел сразу же после одиозного выступления Президента Украины П.А.Порошенко на Международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, которое изобиловало антироссийскими выпадами и содержало прямой призыв к «борьбе с российским флагом» по всему миру», – заявили в МИД РФ.

Отмечается, что посольством России в Киеве направлены ноты протеста в МИД Украины. «Оценку случившегося дали наши диппредставительства в ОБСЕ и США. Внимание было обращено на имеющие место в современной Украине крайне опасные тенденции, несущие угрозу международной стабильности и безопасности. Не может не вызывать тревогу, что агрессивный национализм на Украине не встречает адекватной реакции со стороны зарубежных покровителей киевских властей. Более того, в ряде случаев подобные настроения даже поощряются. Жаль, что трагические уроки прошлого столетия в Европе и США явно не учитываются», – говорится в сообщении.

«К украинской стороне был обращен призыв положить конец выходкам радикал-националистов, создать должные условия для нормального и безопасного функционирования российских учреждений на Украине в соответствии с обязательствами Киева по общепризнанным международным конвенциям и российско-украинским межправительственным соглашениям. Российская сторона потребовала установить и привлечь к ответственности всех виновных в упомянутых хулиганских нападениях», – подытожили в МИД РФ.

Напомним, 18 февраля члены Организации украинских националистов атаковали здания Россотрудничества и «Сбербанка» в Киеве.

Сутками ранее члены «Правого сектора» и С14 также ворвались в здание Россотрудничества.

Пострадавших и задержанных нет.