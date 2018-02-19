Городской глава Одессы Геннадий Труханов и его заместитель Павел Вугельман, которых подозревают в присвоении имущества, сдали свои загранпаспорта.



Адвокат Александр Лысак заявил, что Труханов «сдал паспорт еще 15 февраля», а адвокат Андрей Цыганков отметил, что Вугельман тоже сразу после решения суда о выдаче на поруки сдал паспорт сотрудникам НАБУ, сообщает «Украинская правда».



«(Вугельман) пошел и выполнил решение суда. Сдал только свой заграничный паспорт», – сообщил Цыганков.

В то же время, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что подали в Соломенский райсуд Киева ходатайство об аресте имущества Труханова и Вугельмана.

Цыганкову же пока известно лишь о желании САП отстранить подозреваемых от руководящих должностей в Одессе: «Мы только получили ходатайство об отстранении от должности. Об аресте имущества пока нет информации».



Адвокат также сообщил, что лично просил депутатов Александра Пресмана («Видродження») и Юрия Мирошниченко («Оппозиционный блок») взять Вугельмана на поруки.



«Поскольку мой подзащитный был ограничен в возможности пользоваться мобильным телефоном и в возможности лично обратиться к поручителям, то к поручителям обращались защитники», – сказал Цыганков.



Он пояснил, что к Пресману обратился, потому что тот является народным депутатом из Одессы и они знакомы лично.



«По Мирошниченко – это была моя рекомендация. Он не смог вовремя приехать, к сожалению, но мы исходили из его позиции, что человек до признания виновным в суде не должен подвергаться фактически наказанию», – добавил Цыганков и объяснил, что считает заключение под стражу наказанием.

Как сообщал ForUm, 15 февраля Соломенский районный суд Киева избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде личного поручительства народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Дмитрия Голубова.

13 февраля в НАБУ подтвердили объявление подозрения Труханову и 3 чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества. 14 февраля Труханова задержали в столичном аэропорту «Борисполь».

По версии НАБУ, эти лица причастны к нанесению ущерба местному бюджету Одессы – в сентябре 2016 Одесский горсовет приобрел здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс завода «Краян», за 185 млн гривен у частной структуры, которая в начале 2016 сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованным ликвидатором госпредприятия, за 11,5 миллиона гривен.

Павла Вугельмана суд также отпустил на поруки народных депутатов - Александра Пресмана из группы «Возрождение» и Юрия Мирошниченко из фракции партии «Оппозиционный блок».

Соломенский районный суд Киева получил ходатайство от Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении от своих должностей Труханова и Вугельмана.