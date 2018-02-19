Власти Украины запретили поставлять в Россию двигатели Д-436 для гражданских самолетов.

Об этом в ходе круглого стола в Госдуме заявил заместитель министра промышленности РФ Олег Бочаров, сообщает ТАСС.

Двигатели Д-436 выпускаются запорожским предприятием «Мотор Сич».

«К сожалению, власти Украины запретили поставлять 436-й двигатель для гражданских целей», - сказал Бочаров.

В настоящее время двигатели Д-436 устанавливаются на самолеты Ан-148 (собираются на Воронежском авиастроительном заводе) и на самолеты-амфибии Бе-200 (собираются на мощностях ТАНТК им. Бериева).

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщили, что Россия и Украина ведут закрытые переговоры по продлению летной годности самолетов Ан-124-100 «Руслан». В ГП «Антонов» подтвердили эту информацию и заявили, что должны оценить состояние самолета компании «Волга-Днепр» согласно международным договорам.

Президент ГП «Антонов» Александр Кривоконь сообщил, что с ноября 2017 года специалисты предприятия на договорной основе выполняют работы по оценке технического состояния самолетов Ан-124-100 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр».

Во флоте «Волга-Днепр» насчитывают 12 самолетов АН-124-100 «Руслан». Как рассказал вице-президент ГП «Антонов», в 2017 году часть «Русланов» «Волга-Днепр» не выполняли полеты в связи с окончанием сроков службы. Российская авиакомпания является конкурентом авиатранспортного подразделения ГП «Антонов» в сфере международных грузоперевозок.