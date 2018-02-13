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С ноября 2017 года специалисты ГП «Антонов» на договорной основе выполняют работы по оценке технического состояния самолетов Ан-124-100 «Руслан» российской авиакомпанией «Волга-Днепр», которая не входит в список компаний, к которым согласно решению СНБО применяют санкции. Об этом сообщил  президент предприятия Александр Кривоконь, передает 112 Украина.

Работы проводятся на основании межведомственных соглашений с уполномоченными министерствами и ведомствами, а также письма-разъяснения Госэкспортконтроля. 

ГП «Антонов» является разработчиком авиационной техники и, соответственно, держателем сертификатов типа самолетов АН, в частности транспортного самолета АН-124-100 «Руслан», и на этом основании имеет исключительное право увеличивать ресурсы авиационной техники. Как организация-разработчик «Антонов» обязан оценивать целостность конструкций своих летальных аппаратов на протяжении всего срока их эксплуатации, а по ее результатам разрабатывать и выдавать информацию, которая дополняет действующие программы технического обслуживания, что позволяет выявить повреждения конструкции, до того как оно станет проблемным для всего парка. Кроме того, как организация-производитель «Антонов» должен разрабатывать указания по поддержанию летной пригодности, рассказал Кривоконь.

Обязанности разработчика определены действующими международными стандартами и учредительными документами в сфере поддержания летной пригодности, которые изложены в Дополнении 8 к Конвенции о международной гражданской авиации ICAO (International Civil Aviation Organization) «Летная пригодность воздушных судов» и в Руководстве ICAO по летной пригодности (Doc 9760).

Президент ГП «Антонов» сообщил, что в случае отказа оценить техническое состояние эксплуатируемых в РФ «Русланов» к украинскому предприятию могли бы быть применены санкции. В частности, оно могло быть лишено статуса разработчика авиационной техники и потерять позиции на авиационном рынке. «Следует отметить, что эксплуатация самолетов, которые не имеют летной пригодности, опасна. Кроме того, «Русланы» выполняют полеты, в том числе международные, по заказу организаций, которым необходимо подавать пакет документов, подтверждающих летную пригодность и техническую готовность самолета к выполнению полетов. Без документов организации-разработчика, подтверждающих летную пригодность, разрешение на перелет им не дадут», - разъяснил Кривоконь.   

Как известно, Россия выступала с инициативой о передаче прав разработчика КБ «Ильюшина», но в ГП «Антонов» выступают против этого. «Попытки российских властей переложить обязанности «Антонов» как разработчика на другие предприятия приведут к применению соответствующих международных санкций. В частности, к запрету международных полетов самолетов марки Ан», - заверил  Кривоконь.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщили, что Россия и Украина ведут закрытые переговоры по продлению летной годности самолетов Ан-124-100 «Руслан». В ГП «Антонов» подтвердили эту информацию и заявили, что должны оценить состояние самолета компании «Волга-Днепр» согласно международным договорам.

Во флоте «Волга-Днепр» насчитывают 12 самолетов АН-124-100 «Руслан». Как рассказал вице-президент ГП «Антонов», в 2017 году часть «Русланов» «Волга-Днепр» не выполняли полеты в связи с окончанием сроков службы. Российская авиакомпания является конкурентом авиатранспортного подразделения ГП «Антонов» в сфере международных грузоперевозок. 

 
ForUm

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