«Украинский кризис» стал следствием расширения НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Его интервсью сербскому информагентству «БЕТА» опубликовано на сайте МИД РФ.

«Украинский кризис не стал причиной нынешних отношений между Россией и Западом, он скорее стал следствием той политики, которую западные страны, прежде всего США и страны НАТО, проводили после окончания «холодной войны», - заявил российский министр.

Лавров заявил, что вместо того, чтобы «воспользоваться уникальным историческим шансом и сформировать подлинно общеевропейскую структуру безопасности и сотрудничества, Запад сделал выбор в пользу расширения НАТО вопреки всем обещаниям, которые давались руководителями США и многих европейских стран в 1990 году о том, что Альянс ни на дюйм не продвинется на Восток».

По его словам, это не было записано в каких-то договорах и юридических документах, но была достигнута так называемая «джентельменская договоренность».

«Для нас не явилось сюрпризом то, что произошло в Украине. Это стало, как я уже сказал, следствием той линии, которую выбрала НАТО. После того как закончилась «холодная война», состоялось три волны расширения Организации, и с каждой такой волной военная инфраструктура Альянса приближалась все ближе и ближе к российским границам», - заявил Лавров.

Он утверждает, что теперь в эту игру хотят втянуть и Балканы.

«Поставив балканские страны перед выбором: либо вы с Западом, либо вы с Россией. Такой же выбор требовали сделать от Украины, и в итоге произошел надлом в украинском обществе и государстве, который привел к неконституционному государственному перевороту, к резкому повышению роли радикалов, включая неонацистов, во внутриполитической жизни нашей соседней страны. Это, безусловно, вызывает глубокую обеспокоенность, но мы привержены Минским договоренностям и надеемся, что уж эти договоренности, которые были не «джентельменскими», а юридически обязывающими, закрепленными в резолюции СБ ООН, будут выполняться», - заявил глава МИД России.