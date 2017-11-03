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Государственное предприятие «Антонов» подтвердило, что выполнит работы по оценке технического состояния самолета Ан-124-100 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр», сообщает пресс-служба предприятия.

«Государственное предприятие «Антонов» является разработчиком авиационной техники и, соответственно, держателем сертификатов типа самолетов «Ан», в частности, транспортного самолета Ан-124-100 «Руслан». Именно поэтому увеличение ресурса этой авиационной техники – прерогатива исключительно ГП «Антонов», – гвоорится в сообщении.

В компании отметили, что невыполнение «Антоновым» и Украиной обязанностей, обусловленных целым рядом международных правил и отечественным законодательством, приведет к применению соответствующих международных санкций. В частности - к запрету международных полетов самолетов марки «Ан», а также к передаче функций разработчика другим органам, уполномоченным страной-эксплуатантом воздушных судов.

«Невыполнение своих прямых обязанностей поддерживать гражданские самолеты марки Ан» приведет к потерям лицензий разработчика, разрешений на авиаперевозки и потере рынков», - подчеркнули на предприятии.

В «Антонове» отметили, что именно с целью соблюдения своих обязательств, с межведомственным согласованием с полномочными министерствами и ведомствами Украины, согласно письму-разъяснению Госэкспортконтроля Украины, на договорной основе специалисты ГП выполнят работы по оценке технического состояния самолета Ан-124-100 «Руслан» ООО «Авиакомпания «Волга-Днепр», которая не входит в перечень компаний, в отношении которых согласно решению СНБО Украины применяются санкции. Указанный самолет имеет свидетельство о регистрации гражданского ВС и может использоваться только в целях обеспечения потребностей граждан и экономики.

«Таким образом, ГП «Антонов» как разработчик авиационной техники действует в соответствии с действующим законодательством Украины и международными авиационными правилами», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Украина и Россия начали закрытые переговоры по продлению летной годности самолетов Ан-124-100 «Руслан». 

С 2016 года полностью прекращено сотрудничество между ГП «Антонов» и ООО «Авиакомпания» Волга-Днепр» в направлении предоставления услуг по воздушным перевозкам крупногабаритных и нестандартных грузов.
ForUm

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