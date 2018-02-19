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Столичные власти готовят письмо в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана с просьбой отменить мораторий на проверки перевозчиков. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян, сообщает пресс-служба КГГА.

«Сегодня мы провели совещание по этому вопросу, пока готовим письмо в адрес премьер-министра с просьбой отменить мораторий на проверки перевозчиков. Кроме того, мы просим «Укртрансбезопасность» об увеличении полномочий по проверкам, ведь речь идет о безопасности людей», - подчеркнул Давтян.

По его словам, предприятия-перевозчики и сегодня проверяются, однако это больше касается осмотров на маршрутах.

«Мы не знаем, что происходит на базе, и из-за моратория не имеем к этому доступа», - говорит Давтян.

Он подчеркнул, что сейчас важно комплексно обследовать всех перевозчиков, независимо от формы собственности.

«Надо проверить и их разрешения, и профессиональный уровень водителей, и техническое состояние транспортных средств. Если у «Укртрансбезопасности» нет достаточного количества людей, то, напомню, что мэр Киева предлагал передать нам часть полномочий. В любом случае, мы будем проверять всех и по результатам этих проверок принимать меры к нарушителям. И это будут жесткие меры», - подчеркнул Давтян.

Напомним, 16 февраля в Киеве произошло ДТП с двумя маршрутками, пострадали 12 человек.

После этого власти Киева инициировали рейдовые проверки автомобильных перевозчиков на городских автобусных маршрутах общего пользования на предмет соблюдения требований договоров, заключенных с организатором перевозок на территории столицы, норм и  стандартов по безопасности движения и перевозок пассажиров.
ForUm

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