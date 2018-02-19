Мукаддас Насирлаева была отчислена из Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца за нарушения миграционного законодательства.

Об этом говорится в заявлении НМУ.

«К сожалению, Мукаддас была отчислена из НМУ за нарушение миграционного законодательства. Срок действия ее визы закончился 17 декабря 2017 года. До этого времени Насирлаева не оформила вид и не выехала в Туркменистан, чтобы получить новую визу. 18 января медицинский университет сообщил о расторжении контракта с Мукаддас Насирлаевой на основании нарушения студенткой миграционного законодательства, 24 января ей было второй раз лично сообщено о подписании приказа об отчислении из университета, поскольку ситуация не изменилась», - заявили в университете.

Там заверили, что прилагают максимум усилий, чтобы способствовать установлению обстоятельств исчезновения Мукаддас 30 января.

«Мы не знаем, что случилось с Мукаддас и где она сейчас. Не теряя надежды, мы относимся к информации СМИ максимально серьезно. Медицинский университет имени Богомольца будет всячески способствовать правоохранительным органам в расследовании исчезновения Насирлаевой. Руководство университета предоставит для этого всю необходимую информацию в пределах компетенции», - отмечается в заявлении.

Национальный медицинский университет заинтересован в том, чтобы все обстоятельства по этому делу как можно скорее были установлены, и обращается к СМИ с просьбой избегать манипуляций об исчезновении бывшей студентки НМУ до объявления официальных результатов следствия.

Как сообщал ForUm, полиция возбудила уголовное дело по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки Туркменистана.

В столичной прокуратуре подчеркнули, что согласно обнародованной в СМИ информации, на такой поступок девушку могли подтолкнуть трудности, которые возникли у нее во время учебы в университете, и недоразумения с его руководством.

В туркменской диаспоре заявили, что пропавшая студентка прыгнула с моста в Киеве после того, как деканат отказался выдать ей заявление, необходимое для продления вида на жительство в Украине.

Начиная с 17 февраля, столичные водолазы проводят поисковые работы тела девушки.