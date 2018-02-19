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Суд в Беларуси приговорил гражданина Украины к трем годам и трем месяцам лишения свободы по обвинению в «незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза и государственную границу Беларуси огнестрельного оружия».

Как сообщает Радио Свобода, об этом стало известно после того, как Министерство юстиции Украины обратилось в суд для приведения наказания в соответствии с национальным законодательством, чтобы это стало основанием для экстрадиции украинца на родину.

Суд счел соответствующее ходатайство Минюста безосновательным – в Украине такое правонарушение является административным, а не уголовным. В случае если Министерство юстиции не будет обжаловать судебное решение, гражданин Украины будет отбывать наказание в Беларуси.

Сейчас украинец находится в белорусской исправительной колонии № 2. Приговор был объявлен 8 июня 2017. В ноябре того же года Генеральная прокуратура Беларуси предложила Украине экстрадировать украинца на родину для дальнейшего отбывания наказания.

Как выяснилось в ходе судебного рассмотрения ходатайства Министерства юстиции Украины, мужчина пытался провезти на территорию Беларуси охотничье ружье, которое экспертиза определила как «гладкоствольное огнестрельное оружие».

В Беларуси гражданина Украины осудили по части первой статьи 333-1 (незаконное перемещение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Беларуси.
ForUm

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