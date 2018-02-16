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В результате столкновения маршруток в Киеве тяжело травмированы два человека, сообщает пресс-служба полиции.

Автопроисшествие случилось на улице Телиги. Пострадавших с серьезными травмами госпитализировали. Устанавливаются обстоятельства аварии.

Предварительно известно: обе маршрутки двигались в попутном направлении. Вероятно, один из водителей подрезал другого – и автобус столкнулся с электроопорой, другое транспортное средство выехало на тротуар и врезалось в дерево.

Информация о пострадавших уточняется. На месте работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и врачи.

В настоящее время установлено, что в ДТП всего пострадало 12 человек: двоих доставили в больницу, еще 10 помощь оказали без госпитализации.

 
ForUm

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