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Власти Киева проведут рейдовые проверки автомобильных перевозчиков на городских автобусных маршрутах общего пользования на предмет соблюдения требований договоров, заключенных с организатором перевозок на территории столицы, норм и  стандартов по безопасности движения и перевозок пассажиров.

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«Подчеркиваю, это касается перевозчиков как коммунальной, так частной формы собственности!» - написал он в Facebook.

По словам чиновника, в первую очередь проверять техническое состояние подвижного состава, наличие и результаты медицинских обследований водителей.

Замглавы КГГА Дмитрий Давтян заявил, что нарушителей ожидают жесткие санкции.

По его словам, такие проверки и сейчас происходят регулярно, однако из-за аварии будут усилены.

«Реакция будет мгновенной, а санкции – бескомпромиссными. Ни форма собственности, ни какой-либо другой фактор не будут иметь значения. Проверке подлежат и частные, и коммунальные перевозчики. Ведь безопасность пассажиров - превыше всего. Тех компаний, которые этого не понимают, мы заставим уйти с рынка», - заявил Давтян.

Напомним, 16 февраля в Киеве произошло ДТП с двумя маршрутками, пострадали 12 человек.
ForUm

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