Международный валютный фонд подчеркивает важность неотложного принятия закона об антикоррупционном суде и продолжения других отсроченных реформ.

Об этом говорится в сообщении МВФ, сообщают Українські Новини.

«Сейчас важно, чтобы власть Украины обеспечила безотлагательное рассмотрение, в соответствии с парламентскими процедурами, законопроекта об антикоррупционном суде и чтобы при этом во время его рассмотрения в парламенте были учтены поправки, необходимые для приведения окончательного текста закона в полное соответствие предусмотренным программой обязательствам и рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы», - говорится в сообщении.

Также нужно обеспечить дополнительный прогресс в остальных отсроченных мероприятиях, необходимых для достижения поставленных программой целей, включая меры в энергетическом и налогово-бюджетном секторах.

Как сообщал ForUm, Президент внес в Верховную Раду проект закона об антикоррупционном суде 23 декабря 2017 года.

МВФ, Всемирный банк и Европейский Союз раскритиковали этот законопроект.

25 января во время выступления на «Украинском завтраке» в Давосе, Порошенко заявил, что Украина работает вместе с международными партнерами над законопроектом об антикоррупционном суде.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий считает, что антикоррупционный суд не сможет заработать в 2018 году.