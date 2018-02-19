также в разделеЭкономика
Госстат подсчитал, сколько зарабатывают украинцы 16
Украина запретила поставлять в РФ двигатели для самолетов Ан-148 321
Эксперт: УЗ может стать зависимой от российских производителей 74
Руководитель ФК «Леогейминг Пей» Алена Дегрик об итогах платежной инфраструктуры Украины в 2017 году 30
Российский «ВТБ» сворачивает деятельность в Украине 64
У Гройсмана заявили о выплате зарплатных долгов шахтерам 56
Курс гривни снова начал падать 53
Украинские АЗС продолжают снижать цены на топливо 63
«Газпром» заявляет о поставке в 2017 году в ОРДЛО 2,5 миллиарда кубов газа 35
В прошлом году экспорт Украины вырос на 16% 63
Курс Bitcoin превысил $10 тысяч 46
МВФ еще не определился с датой пересмотра программы сотрудничества с Украиной 38
Курс гривни снова упал 140
В Украине сократился уровень безработицы 34
ВВП Украины в прошлом году вырос на 2,2% 103
Wi-Fi в поездах могут включить в стоимость билетов 70
ВВП Украины в 4-м квартале 2017 вырос на 1,8% 186
Нацбанк назвал причины роста курса гривни 125

Международный валютный фонд подчеркивает важность неотложного принятия закона об антикоррупционном суде и продолжения других отсроченных реформ.

Об этом говорится в сообщении МВФ, сообщают Українські Новини.

«Сейчас важно, чтобы власть Украины обеспечила безотлагательное рассмотрение, в соответствии с парламентскими процедурами, законопроекта об антикоррупционном суде и чтобы при этом во время его рассмотрения в парламенте были учтены поправки, необходимые для приведения окончательного текста закона в полное соответствие предусмотренным программой обязательствам и рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы», - говорится в сообщении.

Также нужно обеспечить дополнительный прогресс в остальных отсроченных мероприятиях, необходимых для достижения поставленных программой целей, включая меры в энергетическом и налогово-бюджетном секторах.

Как сообщал ForUm, Президент внес в Верховную Раду проект закона об антикоррупционном суде 23 декабря 2017 года.  

МВФВсемирный банк и Европейский Союз раскритиковали этот законопроект.

25 января во время выступления на «Украинском завтраке» в Давосе, Порошенко заявил, что Украина работает вместе с международными партнерами над законопроектом об антикоррупционном суде.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий считает, что антикоррупционный суд не сможет заработать в 2018 году. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги