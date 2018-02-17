Евросоюз может начать постепенную отмену антироссийских санкций после ввода миротворцев ООН на Донбасс, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль на завтраке с российским коллегой Сергеем Лавровым.



«Считаю правильной идею российского президента о вводе «голубых касок». Если он будет осуществлен, то можно будет начать поэтапное снятие санкций», — сказал он, передает РИА Новости.

При условии установления перемирия в зоне конфликта и отвода тяжелого вооружения, Германия может предложить инвестиции для Донбасса, добавил глава МИД.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею отправки на Донбасс миротворцев. Однако, по его словам, в их задачу входит только обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ, а располагаться они должны на линии соприкосновения. Украина настаивает на вводе миротворцев на всю территорию Донбасса, вплоть до границы с Россией. Глава украинского МИД Павел Климкин заявлял, что Украина, США, Германия и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам.

По итогам встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером 13 ноября помощник президента России Владислав Сурков назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.

Президент Петр Порошенко исключает согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».