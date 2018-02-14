Комиссия Межгосударственного авиационного комитета по расследованию крушения самолета Ан-148 в Подмосковье назвала предварительную причину авиакатастрофы.

Комиссия пришла к выводу, что на самолете не работал обогрев устройств, помогающих летчикам правильно определить скорость самолета, сообщает Би-би-си.

Во вторник комиссия завершила расшифровку данных бортового параметрического самописца, обнаруженного на месте крушения в Раменском районе Подмосковья.

«В ходе всего полета, закончившегося авиационным происшествием, обогрев всех трех приемников полного давления (ППД) находился в выключенном состоянии», - говорится в сообщении на сайте МАК. Ведомство отмечает, что в ходе еще 15 полетов, сохранившихся на самописце, обогрев перед взлетом включался.

Приемник полного давления - важное устройство бортовой системы самолета, предназначенное для вычисления его скоростей. Его неправильная работа приводит к искажению показаний приборов в кабине экипажа и нештатной работе автоматических систем управления.

По данным МАК, через 2 минуты и 30 секунд после отрыва на высоте около 1300 метров и приборной скорости 465-470 км/ч два из трех спидометров стали показывать существенно отличающиеся друг от друга данные о скорости самолета, а третий вообще перестал регистрировать изменения скорости.

Далее эти расхождения продолжали расти, после чего экипаж отключил автопилот. Дальнейший полет проходил в ручном режиме. В итоге самолет был переведен в интенсивное снижение, переходящее в пикирование с углом 30-35 градусов. Под таким углом он и столкнулся с землей.

«Фактором развития особой ситуации в полёте могли стать неверные данные о скорости полёта на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД при выключенном состоянии систем их обогрева», - говорится в сообщении МАК.

Заявление МАК прокомментировал Следственный комитет России, пообещав проверить эту версию крушения наряду с другими версиями.

Как ранее сообщал ForUm, 11 февраля в Подмосковье разбилсяпассажирский самолет Ан-148, на борту которого находился 71 человек. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

Следствие рассматривает несколько версий крушения - погодные условия, человеческий фактор и неисправность воздушного судна.

Граждан Украины на борту самолета не было.

Украина назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании катастрофы Ан-148.