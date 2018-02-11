В Подмосковье разбился пассажирский самолет Ан-148, на борту которого находился 71 человек.

Как сообщили УНИАН в управлении МЧС по Московской области, в результате авиакатастрофы никто не выжил.

«Выживших в результате крушения в Подмосковье самолета Ан-148, на борту которого находился 71 человек, нет», - сказал собеседник агенства.

Он отметил, что причиной крушения могли стать погодные условия, а также ошибка экипажа.

Самолет «Саратовских авиалиний» вылетел из московского аэропорта Домодедово в Орск в 13:21 (по Киеву) и пропал с радаров через две минуты после взлета.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета Ан-148 в Московской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», - сообщила Петренко.

«По предварительным данным, борт «Саратовских авиалиний», вылетевший из аэропорта Домодедово с 65 пассажирами и шестью членами экипажа, потерпел крушение в Раменском районе Московской области», - отметила она.

Разбившийся самолет был выпущен Воронежским авиастроительным объединением (ВАСО) в 2010 году. На авиазаводе в Воронеже уточнили, что для расследования катастрофы будет создана специальная комиссия.



По информации ТАСС, РИА Новости, УНИАН