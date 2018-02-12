Следствие рассматривает несколько версий крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, среди них - погодные условия, человеческий фактор и неисправность воздушного судна.

«Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий», - сообщила Петренко, сообщает ТАСС.

По ее словам, следственные действия по делу проводятся в трех регионах России - Московской, Оренбургской и Саратовской областях. Сейчас следователи работают на месте происшествия, а также в Саратове, Орске, Оренбурге, в аэропорту Домодедово.

«Следователи устанавливают работников аэропорта Домодедово, готовивших воздушное судно к полету, и уже приступили к их допросам. Проводится аналогичная работа и по линии диспетчерской службы аэропорта вылета», - сообщила Петренко.

Она отметила, что в рамках расследования изучается вся техническая составляющая подготовки к вылету потерпевшего крушение самолета, истребован список пассажиров. Кроме того, следователи изымают эксплуатационную документация в компании «Саратовские авиалинии» и допрашиваю ее сотрудников.

Как ранее сообщал ForUm, 11 февраля в Подмосковье разбился пассажирский самолет Ан-148, на борту которого находился 71 человек. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

По предварительной информации граждан Украины на борту самолета не было.