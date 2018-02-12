также в разделеМир
В РФ произошла очередная авиакатастрофа, есть жертвы 80
Порошенко: Путин везде пытается создать нестабильность 22
Названа дата сближения Tesla с Марсом 191
На месте крушения Ан-148 в Подмосковье найдены оба «черных ящика» 39
В Германии требуют отменить безвиз для Грузии 133
Появилось видео падения Ан-148 в Подмосковье 639
В Подмосковье разбился пассажирский самолет, погиб 71 человек 699
Турция заявила о гибели 11 своих солдат в Сирии 67
Итальянцы вышли на многотысячный протест против расизма 38
В 160 километрах от Олимпийской деревни произошло землетрясение 47
В ходе воздушной атаки в Сирии сбит израильский истребитель F-16 145
Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи в Пхеньян 55
Шульц отказался от поста главы МИД Германии 91
Богатейшие люди мира за день потеряли $93 миллиарда 45
Запущенную в космос Tesla официально признали спутником 186
Twitter признал участие российских троллей в кампании за Brexit 80
Россия объяснила, почему не отдает Польше обломки самолета Качиньского 115
Сенат США с опозданием одобрил федеральный бюджет 35

Следствие рассматривает несколько версий крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, среди них - погодные условия, человеческий фактор и неисправность воздушного судна.

«Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий», - сообщила Петренко, сообщает ТАСС.

По ее словам, следственные действия по делу проводятся в трех регионах России - Московской, Оренбургской и Саратовской областях. Сейчас следователи работают на месте происшествия, а также в Саратове, Орске, Оренбурге, в аэропорту Домодедово.

«Следователи устанавливают работников аэропорта Домодедово, готовивших воздушное судно к полету, и уже приступили к их допросам. Проводится аналогичная работа и по линии диспетчерской службы аэропорта вылета», - сообщила Петренко.

Она отметила, что в рамках расследования изучается вся техническая составляющая подготовки к вылету потерпевшего крушение самолета, истребован список пассажиров. Кроме того, следователи изымают эксплуатационную документация в компании «Саратовские авиалинии» и допрашиваю ее сотрудников.

Как ранее сообщал ForUm, 11 февраля в Подмосковье разбился пассажирский самолет Ан-148, на борту которого находился 71 человек. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

По предварительной информации граждан Украины на борту самолета не было.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

115
Теги