По предварительной информации, граждан Украины не было на борту самолета Ан-148, который разбился в Подмосковье.

Об этом в Twitter сообщили представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич.

«По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета Ан-148, потерпевшего катастрофу в Подмосковье», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 11 февраля в Подмосковье разбился пассажирский самолет Ан-148, на борту которого находился 71 человек. В результате авиакатастрофы никто не выжил.