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Украина назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании катастрофы пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщает пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета.

«Уведомление о катастрофе направлено в Украину - государство разработчика самолета», – говорится в сообщении.

В МАК подчеркнули что Украина назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании в рамках Приложения 13 к Чикагской конвенции.

«В рамках работы комиссии созданы: летная, инженерно-техническая и административные подкомиссии, а также группы метеообеспечения и УВД, Которые работают по своим направлениям, предусмотренным Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданско воздушными судами», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 11 февраля в Подмосковье разбился пассажирский самолет Ан-148, на борту которого находился 71 человек. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

Следствие рассматривает несколько версий крушения - погодные условия, человеческий фактор и неисправность воздушного судна.

По предварительной информации граждан Украины на борту самолета не было.

В ГП «Антонов» заявили, что готовы подключиться к расследованию обстоятельств крушения самолета.
ForUm

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