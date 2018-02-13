Шевченковский районный су Киева объявил в розыск главного редактора издания Страна.ua Игоря Гужву, который в начале года попросил у властей Австрии политического убежища.

Об этом ходатайствовала прокуратура, поскольку подозреваемый уклоняется от следствия, сообщает 5 канал.

«Общий розыск предусмотрен УПК. Лицо, которое уклоняется от следствия, объявляют в розыск. Когда установят местонахождение, его задержат», – заявил прокурор.

При этом адвокаты уверяют, что их подзащитный за границей лечится и вернется в Украину 20 февраля.

«Я считаю, что это преждевременно. И суду были предоставлены все справки о том, что сейчас он лечится. Поэтому это решение преждевременно», – сказала адвокат Гужвы Елена Клименко.

Как сообщал ForUm, 31 января Гужва выехал из Украины и попросил политубежище в Австрии.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, ГПУ намеревалась ходатайствовать о международном розыске Гужвы.