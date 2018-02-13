также в разделеОбщество
За 2 года НАБУ вернуло в госбюджет 253 миллиона 15
Владислав Овчаренко подчеркнул решающую роль Виктора Медведчука в освобождении людей 9
Сытник открестился от сотрудничества с Розенблатом 15
Разведчик «ДНР» получил 9 лет тюрьмы 15
В ГП «Антонов» рассказали о сотрудничестве с РФ 44
Один из руководителей «Дельта Банка» объявлен в розыск 22
Задержанному на границе с Крымом дезертиру дали 13 лет тюрьмы 75
В «ЛНР» разрешили задерживать невиновных людей 32
ЕСПЧ отклонил иски донецких пенсионеров против Украины 157
В ОБСЕ не смогли подтвердить обстрел пограничников со стороны России 58
РосСМИ: Лидера «Оплота» убил гражданин Украины 62
Порошенко попрощался с Поповичем 56
ГПУ: Отсутствие Саакашвили вредит делу о расстрелах на Майдане 37
В ГПУ заявили, что выдворение Саакашвили стало для них неожиданностью 37
Турчинов: В 2017 году ВСУ продвинулись на 10 км на Донбассе 142
У Порошенко отрицают связь с вывозившим Саакашвили самолетом 84
Появилось видео задержания Саакашвили 158
12 февраля. Картина дня 68

Шевченковский районный су Киева объявил в розыск главного редактора издания Страна.ua Игоря Гужву, который в начале года попросил у властей Австрии политического убежища.    

Об этом ходатайствовала прокуратура, поскольку подозреваемый уклоняется от следствия, сообщает 5 канал.

«Общий розыск предусмотрен УПК. Лицо, которое уклоняется от следствия, объявляют в розыск. Когда установят местонахождение, его задержат», – заявил прокурор.

При этом адвокаты уверяют, что их подзащитный за границей лечится и вернется в Украину 20 февраля.

«Я считаю, что это преждевременно. И суду были предоставлены все справки о том, что сейчас он лечится. Поэтому это решение преждевременно», – сказала адвокат Гужвы Елена Клименко.

Как сообщал ForUm, 31 января Гужва выехал из Украины и попросил политубежище в Австрии. 

По словам генпрокурора Юрия Луценко, ГПУ намеревалась ходатайствовать о международном розыске Гужвы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

79
Теги