В сети появилось видео задержания лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили в киевском ресторане. Ролик опубликовала Украинская правда.

На нем видно, как мужчины в форме забегают в ресторан. Силовики оттягивают Саакашвили за волосы и кладут его на пол.

После этого на видеокадрах показано, как мужчины в форме держат Саакашвили за волосы и выводят его из ресторана.

Напомним, 12 февраля лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили депортирован в Польшу. Днем его задержали в Киеве возле ресторана «Сулугуни» в Музейном переулке. Польская пограничная служба подтвердила, что приняла Саакашвили на своей территории.