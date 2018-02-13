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12 февраля. Картина дня 68

В сети появилось видео задержания лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили в киевском ресторане. Ролик опубликовала Украинская правда.

На нем видно, как мужчины в форме забегают в ресторан. Силовики оттягивают Саакашвили за волосы и кладут его на пол.

 

 

После этого на видеокадрах показано, как мужчины в форме держат Саакашвили за волосы и выводят его из ресторана.

Напомним, 12 февраля лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили депортирован в Польшу. Днем его  задержали в Киеве возле ресторана «Сулугуни» в Музейном переулке. Польская пограничная служба подтвердила, что приняла Саакашвили на своей территории.
ForUm

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