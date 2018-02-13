Президент Украины Петр Порошенко уволил Романа Романова с должности гендиректора концерна «Укроборонпром».

Соответствующий указ от 12 февраля обнародован на сайте Главы государства.

Ранее в тот же день гендиректор «Укроборонпрома» заявил об отставке.

«Я принял решение покинуть свой пост председателя ГК «Укроборонпром». Заявление об этом я написал еще в прошлом году, надеюсь, что Президент Украины Петр Порошенко поддержит мое решение», - говорится в его заявлении, опубликованном на сайте концерна.

Как сообщал ForUm, во время заседания правительства в конце декабря 2017 премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал Романова за непогашение в срок долгов по зарплатам на судостроительных заводах и призвал его уволиться.

Премьер напомнил, что срок исполнения поручения о погашении долга по зарплатам истек 25 декабря.

Романов заявил, что не собирается в отставку. Затем Гройсман заявил, что Кабмин предложил Порошенко уволить главу «Укроборонпрома»

Он возглавлял «Укроборонпром» с 4 июля 2014 года.