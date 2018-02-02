Генеральная прокуратура намерена ходатайствовать о международном розыске главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Игоря Гужвы.

Об этом заявил на брифинге генпрокурор Юрий Луценко, передают Українські Новини.

По его словам, Гужва позорно сбежал из Украины в то время, когда по одному из дел против него суд заканчивал стадию дебатов.

«Мы будем ходатайствовать о смене меры пресечения, государственном и международном розыске», - сказал Луценко.

Он добавил, что украинская сторона проинформировала коллег из Австрии о том, что в деле Гужвы нет политики, а речь идет исключительно об экономическом и общеуголовном преступлениях.

Как сообщал ForUm, 31 января Гужва выехал из Украины и попросил политубежище в Австрии.