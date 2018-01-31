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Главный редактор интернет-издания «Страна. ua» Игорь Гужва выехал в Австрию и попросил там политическое убежище. Об этом говорится в обращении редакции издания к Президенту Украины Петру Порошенко.

«Мы хотим сообщить, что Игорь Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской республики в соответствии с принятой процедурой. Подчеркнем, что Игорь Гужва выехал в Австрию после того, как у него закончился срок меры пресечения, определенной судом, и он получил законное право покинуть Украину», - отмечается в письме.

В редакции подчеркнули, что Гужва остается главным редактором издания и продолжает руководить им из-за границы.  

Как сообщал ForUm, 22 июня 2017 главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Игоря Гужву и его сообщника задержали по подозрению в вымогательстве.

По данным прокуратуры, Гужва вместе с сообщником Антоном Филипковским вымогали у народного депутата от «Радикальной партии» Дмитрия Линько 20 тыс. долл. После получения половины суммы, 10 тыс. долл., Гужва был задержан.

24 июня Шевченковский районный суд Киева избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 544 тыс. грн.

Филипковскому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 

26 июня заместитель главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Светлана Крюкова внесла залог за Гужву.  27 июня он вышел из СИЗО
ForUm

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