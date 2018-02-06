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Окружной административный суд города Киева отказал в удовлетворении иска Михаила Саакашвили к Государственной миграционной службе Украины и Управлению Государственной миграционной службы (ГМС) в Киевской области.

Как сообщает пресс-служба суда, истец просил суд признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМС по рассмотрению жалобы на решение в форме приказа и на уведомление об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите по Саакашвили в сроки, определенные законодательством Украины. Также истец просил суд признать противоправным и незаконным бездействие Управления ГМС в Киевской области насчет непередачи материалов личного дела Саакашвили в ГМС.

«После выхода из совещательной комнаты суд огласил решение – Саакашвили в удовлетворении иска отказать полностью, поскольку ответчики не вышли за пределы разумного срока при рассмотрении обжалуемых истцом действий», - сообщили в суде.

Напомним, 24 октября 2017 генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Государственная миграционная служба отказалась предоставлять экс-главе Одесской ОГА политическое убежище в Украине.

В свою очередь Саакашвили заявил, что согласно закону он имеет право пользоваться всеми правами гражданина Украины и его нельзя депортировать.

1 ноября стало известно, что ГМС повторно отказала ему в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем. Саакашвили обжаловал это решение в суде.
ForUm

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