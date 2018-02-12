Украинское государственное предприятие «Антонов» (Киев), занимающееся разработкой, производством и ремонтом самолетов серии «Ан», готово подключиться к расследованию обстоятельств крушения 11 февраля пассажирского самолета Ан-148 в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.



«Антонов» обязательно подключится к расследованию обстоятельств крушения Ан-148, которое произошло накануне в Московской области. Мы, конечно, примем в этом участие, если будет соответствующая просьба от российской стороны», - отметили в «Антонове», сообщает ТАСС.

При этом, как информировала сотрудница пресс-службы «Антонова», у нее нет информации, обращалась ли РФ с таким предложением.

В пресс-службе также подчеркнули, что разбившийся Ан-148 был произведен в Воронеже в кооперации с украинской стороной.

Как ранее сообщал ForUm, 11 февраля в Подмосковье разбилсяпассажирский самолет Ан-148, на борту которого находился 71 человек. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

Следствие рассматривает несколько версий крушения - погодные условия, человеческий фактор и неисправность воздушного судна.

По предварительной информации граждан Украины на борту самолета не было.