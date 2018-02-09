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В Службе безопасности Украины назвали основные механизмы переправки денежных средств в так называемых «ДНР» и «ЛНР», среди которых есть перевод криптовалют на электронные кошельки неустановленных лиц. 

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос РБК-Украина.

Согласно информации правоохранителей, для переправки денег, в основном используются криптовалюта.

«Среди основных выявленных механизмов переправки денег в так называемых «ДНР» и «ЛНР» является перевод криптовалют на электронные кошельки неустановленных представителей так называемых «ЛНР» и «ДНР», перевод денежных средств с использованием электронных платежных систем, в том числе запрещенных для использования в Украине (Qiwi, Yandex) и т.д., перемещение через линию разграничения денежных средств вне таможенного контроля и с сокрытием от таможенного контроля», - говорится в ответе. 

Как сообщал ForUm, сейчас в Украине Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг не признают криптовалюту платежными средствами. Этот вопрос никак не урегулирован на законодательном уровне.

В Службе безопасности Украину 1 февраля сообщили, что разоблачили группу граждан Украины и России, которая финансировала группировки «ДНР» и «ЛНР» путем конвертации криптовалют.

 
ForUm

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