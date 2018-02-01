Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили механизм финансирования террористических организаций «ДНР/ЛНР» путем конвертации криптовалюты, сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители установили, что группа граждан России и Украины организовала в Киеве и Черкассах так называемые «фермы» по «выращиванию» криптовалют.

По данным СБУ, криптовалюты конвертировались злоумышленниками в деньги, которые перечислялись на временно оккупированные террористами территории, в частности на финансирование незаконных вооруженных формирований боевиков. Участники группы также направляли часть денег на «поддержку» ряда интернет-ресурсов террористов, совершавших антиукраинскую пропаганду.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что часть криптовалюты перечислялась непосредственно из РФ на электронные кошельки украинских сообщников. Сотрудники СБУ установили, что оборудование для «выращивания» криптовалюты контрабандой переправлялось в нашу страну из России.

Во время комплекса следственных действий правоохранители обнаружили оборудование и вещественные доказательства, подтверждающие проведение незаконных операций для финансирования «ЛНР/ДНР». Продолжается досудебное следствие.