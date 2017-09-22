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Национальный банк Украине не признает криптовалюты ни валютой, ни платежным средством. Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий.

«Мировые регуляторы не озабочены какой-то угрозой криптовалют из-за их маленького объема. Они озабочены только тем, что люди могут потерять деньги (инвестируя в них. - Ред.) и мошенничеством, которое может быть с ними», - сказал он, сообщает FinClub.

По его словам, регулятор определился со статусом криптовалюты. «Мы можем сказать, что это точно не валюта, потому что нет центрального эмитента. И мы не можем признать это платежным средством», - пояснил он.

Его поддержал глава НКЦБФР Тимур Хромаев: «Нет никакого информационного сопровождения, нет никакой защиты прав инвесторов».

Напомним, 10 августа полиция и СБУ обнаружили на территории государственного предприятия «Лечебно-оздоровительный центр «ИЭС им. Патона» 200 единиц компьютерного оборудования для генерации (майнинг) криптовалюты Bitcoin, которое работало с нарушением законодательства Украины.
ForUm

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