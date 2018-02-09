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В 2017 году осуществлено таможенное оформление при ввозе в Украину 80,5 тыс. новых автомобилей, что на 27% больше, чем за предыдущем году, и 72,9 тыс. подержанных авто, что в 3 раза больше, чем в 2016 году, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Так, в течение 2017 года осуществлено таможенное оформление при ввозе в Украину 80,5 тыс. новых автомобилей, с которых оплачено 15,8 млрд грн таможенных платежей.

В 2016 году количество таких оформлений новых авто составило 63 тыс. штук с уплатой 12,4 млрд грн таможенных платежей.

Подержанных авто в прошлом году было оформлено 72,9 тыс., из них по уменьшенными ставкам акцизного налога - 69,5 тыс. С таких авто уплачено 5,5 млрд грн таможенных платежей, в т.ч. по уменьшенным ставкам акцизного налога – 5,1 млрд грн.

В 2016 году было осуществлено оформление 23,8 тыс. подержанных авто, в т.ч. числе по  уменьшенным ставкам акцизного налога - 15,1 тыс. С них оплачено 2,4 млрд грн, в том числе по уменьшенным ставкам акцизного налога 1,2 млрд грн.

Напомним, в течение 2017 года в Украину было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них более 209,6 тыс. авто ввезены в режиме «транзита» и почти 748,9 тыс. автомобилей – в режиме «временного ввоза».
ForUm

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