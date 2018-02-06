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Электронная петиция «Решить вопрос сноса незаконной постройки-часовни УПЦ МП-Десятинного мужского монастыря Пресвятой Богородицы на территории Национального музея истории Украины (далее НМИУ)» набрала необходимое количество голосов и принята к рассмотрению. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Указанную петицию поддержали 10584 человека при минимально необходимых 10 тысячах.

«Киевский городской председатель Виталий Кличко уже поручил постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, а также профильному заместителю председателя КГГА и исполнительному органу Киевсовета (КГГА) рассмотреть электронную петицию в установленном порядке», - отмечается в сообщении.

Автор обращения Вячеслав Толпыго отмечает, что территория, на которой незаконно построено сооружение-часовня УПЦ МП, относится к особо ценным землям историко-культурного назначения. Кроме того, по словам инициатора, территория является памятником истории национального и местного значения.

С полным текстом петиции можно ознакомиться по ссылке: https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=6972&chit=211#a_ch_211
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