Участница движения Femen подожгла медведей возле магазина Roshen в Киеве в хеллоуиновскую ночь. Об этом сообщает пресс-служба движения.

«В хеллоуиновскую ночь напротив одного из магазинов, торгующих конфетами, произвольно самовозгорелись плюшевые монстры. Совершенно случайно на месте происшествия оказалась секстремистка Femen с традиционным для этого дня призывом: конфеты или импичмент», - заявили в пресс-службе.

Напомним, в июле на церемонии подписания официальных документов между Украиной и Беларусью в АП, на которой присутствовали Петр Порошенко и Александр Лукашенко, оголилась женщина с криками: «Живе Беларусь».

Она прошла в здание АП, показав поддельное удостоверение журналиста издательской группы «Картель».

Организация Femen взяла на себя ответственность за произошедшее. Таким образом участница движения выразила протест против визита Лукашенко в Украину.