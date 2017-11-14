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В Виннице представительница движения Femen подожгла декоративный трамвайный вагон, установленный возле главного магазина «Рошен», сообщается на странице движения в Facebook.

«В логове зверя - городе Винница, возле главного магазина «Рошен» произошло досадное возгорание декоративного трамвайного вагона. Ответственность за пироакцию взяла на себя секстримистская группировка Femen», – говорится в сообщении.

Отмечается, что поводом для акции послужили очередные «разоблачения финансовых афер шоколадного барыги Петра Алексеевича, связанных с публикацией «райских документов». «Пусть горящий трамвай подобно огненной колеснице навсегда унесет Порошенко туда, где нет ни высоких налогов, ни войны, ни нищеты, ни украинцев, которые так ненавистны шоколадному барону», – подчеркнули в движении.

Напомним, в журналистском расследовании Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP и «Слідство.Інфо», в ходе которого были изучены документы Paradise Papers, отмечается, что целью создания офшора Президентом Петром Порошенко могла быть минимизация налогов, а не планы передать кондитерский бизнес «Рошен» в «слепой траст».

Представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко назвала материалы журналистского расследования «безосновательными домыслами».
ForUm

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