Сотрудники винницкой полиции задержали в Киеве 25-летнюю девушку, подозреваемую в совершении хулиганских действий и поджоге фотолокации в Виннице.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Решаются вопросы об объявлении о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство) и избрании меры пресечения на период досудебного расследования.

За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее основательница движения Femen Анна Гуцол заявила о похищении активистки.

«Неизвестные похитили активистку Femen Алису Виноградову когда она выходила из кафе «Мир кофе» на Подоле в Киеве», - сказала Гуцол Громадському.

По ее словам, именно Виноградова 31 октября в Киеве возле магазина Roshen облила горючим две фигуры медведей, которые стояли перед магазином, и подожгла их. На теле участницы Femen были надписи «Сладости или импичмент».

Кроме того, 13 ноября в Виннице Виноградова подожгла декоративный трамвайный вагон у магазина Roshen.