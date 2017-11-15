также в разделеОбщество
В ФСБ заявили о задержании украинца в Крыму 15
Украина – на 17-м месте в мире по уровню терроризма 18
В Крыму планы о визите американских инспекторов назвали бредом 22
Киев исключает участие РФ в миротворческой миссии на Донбассе 47
Прокуратура прислала повестку Арбузову с нарушением УПК 26
14 ноября. Картина дня 64
Бондарчук попал в базу «Миротворца» 35
В Мариуполе патрульные спасли двух 15-летних девушек от самоубийства 60
Полиция: Только 14% электронных браслетов – исправные 29
В Харькове «заминировали» сразу 4 станции метро 53
Назначена дата подготовительного заседания по делу Насирова 31
НАПК будет судиться из-за обвинений в фальсификациях 49
В Нацгвардии украли имущества на 2,3 миллиона, начсклада сбежал 44
В Украину идут морозы 114
Гослесагентство расследует возможный отстрел рыси закарпатским лесничим 39
В НБУ предлагают вернуть госрегулирование цен на продукты 54
Апелляционный суд не стал арестовывать сына Авакова 48
Громкий скандал с главой Минфина: министр забыл задекларировать 5 миллионов 94

Сотрудники винницкой полиции задержали в Киеве 25-летнюю девушку, подозреваемую в совершении хулиганских действий и поджоге фотолокации в Виннице.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Решаются вопросы об объявлении о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство) и избрании меры пресечения на период досудебного расследования.

За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее основательница движения Femen Анна Гуцол заявила о похищении активистки.

«Неизвестные похитили активистку Femen Алису Виноградову когда она выходила из кафе «Мир кофе» на Подоле в Киеве», - сказала Гуцол Громадському.

По ее словам, именно Виноградова 31 октября в Киеве возле магазина Roshen облила горючим две фигуры медведей, которые стояли перед магазином, и подожгла их. На теле участницы Femen были надписи «Сладости или импичмент».

Кроме того, 13 ноября в Виннице Виноградова подожгла декоративный трамвайный вагон у магазина Roshen. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

73
Теги