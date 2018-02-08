В начале российской агрессии в 2014 году в Крыму из Черноморского флота увольняли офицеров, которые по национальности были украинцами.

Об этом во время допроса в Оболонском райсуде Киева заявил экс-главнокомандующий ВСУ Владимир Замана, сообщает Укринформ.

«Мне докладывали, что увольняли служащих Черноморского флота, по национальности украинцев, и на их место призывались другие служащие», - сказал Замана.

Напомним, Россия аннексировала АР Крым в марте 2014 года.

Начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что в начале оккупации Россией Крыма в Генштабе планировали операцию, которая могла бы изменить ход событий. Однако ее не реализовали.

Бывший исполняющий обязанности министра обороны, экс-командующий ВМС Игорь Тенюх во время допроса в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене Януковича заявил, что начальник Генерального штаба ВСУ времен Виктора Януковича Юрий Ильин в феврале 2014 года отменил приведение военно-морских сил в Крыму в полную боевую готовность, начал сотрудничать с Россией и склонял украинских военных к госизмене.

По его словам, из 12 тысяч украинских военных в Крыму 10 тысяч перешли на сторону врага.