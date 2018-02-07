Из 12 тысяч украинских военных в Крыму 10 тысяч перешли на сторону врага. Об этом во время допроса на суде по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича заявил министр обороны в 2014 году Игорь Тенюх.

В частности, Тенюх отметил, что в Крыму были военные, которые были готовы защитить Крым от российских военных.

При этом он добавил, что значительно больше было предателей, поскольку из 12 тысяч военнослужащих 10 тысяч перешли на сторону врага.

Кроме того, он рассказал, что 28 февраля 2014 года войска в Крыму должны были начать приводить в полную боевую готовность, однако на день раньше, 27 февраля, приведение в полную боевую готовность войск было отменено тогдашним командующим военно-морскими силами Ильиным, сообщает УНИАН.

Кроме того, Тенюх рассказал, что на заседании СНБО он выступил с инициативой провести полномасштабную военную операцию, предложил «идти на прорыв». Однако эта его инициатива не встретила поддержки, в частности, против выступила Юлия Тимошенко, которая сказала, что военная операция приведет к полномасштабной войне.

В результате было принято, по словам Тенюха, компромиссное решение: войска приводятся в полную боевую готовность, но только в пределах воинских частей. Также было разрешено использование боевой авиации.

Кроме того, он заявил, что он был не согласен с таким положением вещей и впоследствии подал в отставку «Когда правительство не согласилось со мной идти на прорыв, я подал в отставку», - сказал он.

Также он добавил, что, будучи министром обороны, он издал приказ стрелять на поражение в тех, кто будет совершать попытки захватывать воинские части и объекты в Крыму. Однако по разным причинам этот приказ не был выполнен.

После допроса Тенюха заседание Оболонского райсуда завершилось. Следующее должно начаться завтра в 10.00. Завтра планируется допросить следующих свидетелей - бывшего командующего ВМС Украины Сергея Гайдука, бывшего начальника Генштаба Владимира Заману и бывшего первого заместителя Госпогранслужбы Петра Шишолина.

Напомним, Тенюх также заявил, что начальник Генерального штаба ВСУ времен Виктора Януковича Юрий Ильин в феврале 2014 года отменил приведение военно-морских сил в Крыму в полную боевую готовность, начал сотрудничать с Россией и склонял украинских военных к госизмене.

Россия аннексировала АР Крым в марте 2014 года.

Начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что в начале оккупации Россией Крыма в Генштабе планировали операцию, которая могла бы изменить ход событий. Однако ее не реализовали.