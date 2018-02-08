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В четверг, 8 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,07/27,11 грн/долл.

Как сообщил дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 3 копейки, сообщает УНИАН.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,13/33,18 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4681/0,4692 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 27,1343 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 526 сделок на сумму 302,62 млн долл.

Напомним, стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 8 февраля составляет 27,60 гривни, евро - 34,00 гривни.
ForUm

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