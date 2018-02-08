В этом году необходимо принять Генеральный план Киева, чтобы прекратить хаотичную застройку города, заявил мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевсовета. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы

Он отметил, что столичная власть стремится положить конец застройке в Киеве, которая ведется с нарушением законодательства. «Наша задача - принять Генеральный план Киева, чтобы все киевляне имели возможность знать что и где будет строиться в городе», - сказал Кличко.

Мэр Киева также отметил, что строительство жилых домов должно сразу же предусматривать строительство учреждений социальной сферы – садов, школ, медучреждений, а также другой необходимой инфраструктуры.

Кличко добавил, что именно принятие генплана Киева позволит положить конец противостоянием между киевлянами и застройщиками, которые периодически происходят в столице. «Поможет поставить точку в этом Генеральный план, который мы должны вынести на обсуждение общественности, а затем рассмотреть и принять в зале Киевсовета. И это надо сделать в этом году», - отметил городской голова.