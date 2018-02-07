Харьковская местная прокуратура №3 совместно с полицией в рамках расследования уголовного производства другого преступления в одном из частных жилых домов Немышлянского района Харькова обнаружили около 30 человек, которые сообщили, что их удерживают насильно, якобы с целью лечения от наркотической зависимости, сообщает пресс-служба прокуратуры в Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Руслана Скуратовича, установлено, что мужчин и женщин в возрасте от 25 до 45 лет против их воли привозили в дом.

По показаниям свидетелей, которые сейчас проверяются следственным путем, жертв хватали прямо на улице и доставляли в дом. Там у них отбирали телефоны, документы и личные вещи. Выход из помещения постоянно был под замком, а на окнах были решетки. К тому же к невольникам была приставлена ​​охрана. Некоторые из пленников заявляют, что не видели улицу больше года.

В подпольном центре изъяты медпрепараты, которые, по словам невольников, их насильно заставляли принимать. В ближайшее время будет назначена экспертиза, которая должна установить содержание препаратов и их назначение.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы, похищение двух и более лиц).

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства дела и причастные лица.

Напомним, в июне 2017 года в Харькове разоблачили «центр по борьбе с наркоманией и алкоголизмом» в Новобаварском районе города, где незаконно удерживали граждан.