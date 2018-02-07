Берлин и в дальнейшем будет поддерживать Киев, в том числе и для мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Такое намерение содержит коалиционное соглашение между ХДС, ХСС и СДПГ относительно приоритетов внутренней и внешней политики будущего немецкого правительства, которое было достигнуто в среду, 7 февраля, сообщает DW.

Текст соглашения содержит, в частности, планы предоставлять Украине поддержку с целью полного восстановления территориальной целостности страны, а также помощь для усиления стабильности и дальнейшего общественного развития. Также новое правительство ФРГ готово предоставлять средства для восстановления Донбасса. С целью достижения мира на Донбассе новое немецкое правительство и в дальнейшем будет активно сотрудничать с Францией, отмечается в документе.

Впрочем, обещанная поддержка будет предоставляться Украине только при определенных условиях. Речь идет прежде всего о выполнении Киевом своей части Минских договоренностей, что включает в себя и отвод тяжелых вооружений от линии разграничения и установления настоящего режима прекращения огня. В соглашении отмечается, что за соблюдением перемирия на Донбассе должна наблюдать миротворческая миссия ООН.

Кроме того, в Берлине и в дальнейшем рассчитывают, что Киев не прекратит процесс реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Целью таких преобразований должна стать всеобъемлющая модернизация страны, отмечается в документе. Готовность оказывать Украине соответствующую финансовую поддержку привязана к прогрессу с воплощением реформ, говорится в тексте соглашения.

Также коалиционный договор осуждает действия России в Крыму и на Донбассе и призывает быть бдительными из-за нынешней российской внешней политики.

Ранее во время переговоров между немецкими консерваторами и социал-демократами было достигнуто согласия относительно коалиционного соглашения. Лидер социал-демократов Мартин Шульц должен возглавить министерство иностранных дел.

